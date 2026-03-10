Концепт Renault R-Space Lab намекает на новый электрический Espace MPV

Renault сделала серьезный намек на то, что ее флагманский Espace может вернуться в качестве минивэна. Сегодня французский автопроизводитель представил концепт-кар R-Space Lab — эффектную новинку, которая ясно дает понять: компания вновь обращается к формату MPV, от которого отказалась в 2023 году, когда шестое поколение Espace стало кроссовером.

Концепт получил название, почти совпадающее с E-Space, и отличается габаритами: длина автомобиля составляет 4,5 метра, а высота — 1,52 метра. Это на 20 сантиметров короче и на 12 сантиметров ниже, чем нынешний Espace SUV, который не предлагается с правым рулем после того, как Renault прекратила попытки продавать крупные автомобили в Великобритании.

Французский производитель рассчитывает исправить это недоразумение с выходом следующего Espace, если концепт R-Space Lab получит серийную версию, сохранив текущий дизайн. Внешний облик новинки явно развивает идеи предыдущего концепта Renault под названием Embleme, который, по прогнозам Auto Express, был первым шагом к возвращению Espace к своим истокам.

Обе модели демонстрируют плавные линии крыльев, изогнутую крышу и кроссоверные элементы, включая крупные колеса с черными глянцевыми арками. Однако у R-Space Lab передняя и задняя части выглядят ближе к возможной серийной версии. Несмотря на более компактные размеры по сравнению с Espace, концепт сохраняет просторный и универсальный салон, наполненный светом благодаря панорамной стеклянной крыше.

Новая платформа и электротехнологии

В основе новинки лежит абсолютно новая платформа Renault RGEV Medium 2.0, изначально созданная для электромобилей, но также подходящая для компактных гибридных силовых установок с функцией Range Extender (REx). Как и полагается настоящему минивэну, R-Space Lab выполнен в формате «monospace» — французском определении однообъемного автомобиля с коротким «носом» и просторным салоном.