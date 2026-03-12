«Renault Calvin» — первый в отрасли человекоподобный робот, который уже помогает собирать автомобили

На стратегическом дне Renault, посвящённом планам концерна на 2026 год, основное внимание неожиданно привлёк не новый автомобиль, а робот-гуманоид по имени Calvin. Несмотря на презентацию сразу четырёх новых моделей, именно инновационная разработка французской компании Wandercraft стала главным событием мероприятия.

Calvin уже работает на конвейере завода в Дуэ, где занимается транспортировкой шин для электромобилей Scenic и Renault 5. Перемещение тяжёлых деталей, обычно требующее значительных усилий со стороны работников, теперь выполняется роботом гораздо быстрее и проще.

В ближайшие полтора года к Calvin присоединятся ещё 350 подобных гуманоидов. Как рассказал руководитель производственного подразделения Тьерри Шарве, Renault активно внедряет экзоскелеты с искусственным интеллектом. Эти роботы способны самостоятельно ориентироваться на производстве, понимать окружающую обстановку и выбирать различные комплектующие. Кроме того, рассматривается возможность их применения в автоматизированных кузовных цехах, где изготавливаются секции и панели шасси.

«Меня не интересует просто наличие гуманоидного робота, мне важны эффективные и недорогие автоматизированные устройства», — отмечает руководитель цепочки поставок. По его словам, экзоскелеты более гибкие и устойчивые по сравнению с роботами на колёсах, однако их главным недостатком остаются громоздкие движения.

Тем не менее, в финальной сборочной зоне, где устанавливаются детали в автомобили, роботы пока не могут заменить человека из-за недостаточной скорости и ловкости, подчёркивает Шарве.

Полное название модели — Calvin-40. Это уже вторая версия гуманоидного робота: первая была внедрена в апреле 2025 года. Благодаря обучению на базе искусственного интеллекта, за полгода Wandercraft удалось вдвое увеличить скорость работы машины. Renault оценила потенциал этого направления и приобрела долю в компании-разработчике.