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Renault 5 ждут значительные обновления, но революции ожидать не стоит

Renault 5 получит обновление: компания ускоряет разработку, сохраняя образ компактного хэтчбека и расширяя выбор комплектаций и технологий.
РедакцияР
Редакция
23.10.2026, 18:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Как успешно обновить феноменально удачное возрождение автомобильной иконы? Именно этот вопрос сейчас обсуждают в Renault, размышляя над тем, как сохранить набранную благодаря brilliant Renault 5 динамику.

После первого переосмысления R5 задача по его обновлению будет тщательно выверена. Скорее всего, речь пойдёт об эволюции, а не о революции: дизайн уже сформировал удачный шаблон для этой конкретной модели, однако распространять его на другие автомобили не планируется.

Впрочем, у Renault есть секретное оружие. «Китайская скорость» стремительно внедряется в процессы разработки компании на всех рынках, и обновление R5 не станет исключением. В разговоре с Auto Express генеральный директор Renault Group François Provost заявил: “We are working to nurture our icon. As we [can] now develop in less than two years, you will see some significant changes [soon].”

Это касается всех аспектов автомобиля. Существенные изменения аппаратной части потребуют времени, однако способность Renault быстро внедрять актуальные тенденции и предлагать разные комплектации и спецификации может помочь R5 сохранить актуальность.

При этом возможности изменить общую концепцию автомобиля ограничены: Renault 5 останется супермини. Поэтому ожидать расширения линейки по примеру MINI, с появлением разных моделей или типов кузова, не стоит. Такие направления, вероятно, будут развивать другие модели в стиле ретро — Renault 4 и Renault Twingo.

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