Регламент разграничит сотрудников команд и других отделов

В рамках ужесточения финансовых правил Всемирный совет FIA по автоспорту одобрил новое положение. Оно запрещает взаимодействие сотрудников команд Формулы 1 с персоналом других проектов, принадлежащих той же компании.

Ранее корпоративные программы, не связанные с Формулой 1, иногда использовались для обхода бюджетных ограничений. С этой целью команды привлекали сотрудников и оборудование сторонних подразделений, официально работавших в других сферах.

В регламент Формулы 1 на сезон 2027 года включили одиннадцать дополнительных страниц и пять новых статей. Они устанавливают запрет на использование ресурсов других отделов и призваны устранить серую зону, позволявшую передавать технические решения между командой Формулы 1 и другими бизнес-подразделениями бренда. При этом расходы можно было скрывать в рамках иных программ — от WEC и Формулы E до парусного спорта.

Кроме того, с 2027-го сотрудникам, не входящим в состав команды Формулы 1, запретят посещать базы Формулы 1. Сотрудники этих баз также не смогут навещать коллег из других подразделений. Если человек уйдет из команды в другое подразделение, вернуться он сможет только через год.