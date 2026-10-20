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Регламент разграничит сотрудников команд и других отделов

FIA ужесточила финансовый регламент Формулы-1: с 2027 года сотрудникам команд запретят контакты с другими проектами компании и доступ на базы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2026, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках ужесточения финансовых правил Всемирный совет FIA по автоспорту одобрил новое положение. Оно запрещает взаимодействие сотрудников команд Формулы 1 с персоналом других проектов, принадлежащих той же компании.

Ранее корпоративные программы, не связанные с Формулой 1, иногда использовались для обхода бюджетных ограничений. С этой целью команды привлекали сотрудников и оборудование сторонних подразделений, официально работавших в других сферах.

В регламент Формулы 1 на сезон 2027 года включили одиннадцать дополнительных страниц и пять новых статей. Они устанавливают запрет на использование ресурсов других отделов и призваны устранить серую зону, позволявшую передавать технические решения между командой Формулы 1 и другими бизнес-подразделениями бренда. При этом расходы можно было скрывать в рамках иных программ — от WEC и Формулы E до парусного спорта.

Кроме того, с 2027-го сотрудникам, не входящим в состав команды Формулы 1, запретят посещать базы Формулы 1. Сотрудники этих баз также не смогут навещать коллег из других подразделений. Если человек уйдет из команды в другое подразделение, вернуться он сможет только через год.

Источник

FIA (585)

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