Обновлённый Geely EX5 получил самую быструю в мире систему зарядки

Geely EX5 появился в Великобритании только в начале этого года, однако полностью электрический семейный SUV уже получил значительное обновление на домашнем китайском рынке. Модель оснастили новыми батареями и электромоторами, а также доработали ее технологическое оснащение.

О выходе обновленного EX5 в Китае стало известно благодаря патентным заявкам. Теперь соперник Kia EV3 и Renault Scenic поступил в продажу в новом исполнении. Обновление принесло заметное увеличение мощности, существенный прирост запаса хода и одни из самых высоких в мире показателей скорости зарядки.

Недавно Geely представила систему ‘Smart Charging’, которая фактически стала ответом на технологию Flash Charging от BYD. Ее мощность достигает 2,250kW, благодаря чему система превосходит показатель BYD в 1,500kW. Технология совместима с EX5: зарядка с 10 до 70 процентов может занимать менее девяти минут.

Версия EX5, поставляемая в Великобританию, оснащается батареей емкостью 60.22kWh и электромотором мощностью 215bhp, приводящим в движение передние колеса. На китайском рынке эта конфигурация по-прежнему доступна в качестве базовой, однако покупателям также предложены батареи емкостью 61.52kWh и 70kWh в сочетании с мотором мощностью 328bhp.

Новый электромотор установлен на задней оси. Поэтому в случае выхода обновленного EX5 на рынок Великобритании модель должна заметно отличаться по характеру управления от нынешней версии. Крутящий момент сохранился на уровне 320Nm, но теперь EX5 разгоняется с 0 до 62mph за 5.8 секунды — чуть более чем на секунду быстрее прежнего результата.

Перенос электромотора назад также позволил освободить 160-литровый передний багажник. При этом Geely не сообщила, изменился ли объем заднего багажного отделения EX5, который составляет 410-литров.