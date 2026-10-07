Red Bull Racing выплатила Хорнеру 33,5 млн фунтов стерлингов

Финансовая отчётность команды раскрыла сумму, которую Кристиан Хорнер получил за досрочное расторжение контракта в 2025-м.

Согласно документам, представленным в Регистрационную палату, Red Bull Racing выплатила Кристиану Хорнеру 33,494 миллиона фунтов после решения освободить его от должностей руководителя и исполнительного директора команды. При этом в указанную сумму не вошли выплаты за досрочное увольнение из Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies, где Хорнер также был директором.

Таким образом, общий объём выплат превысил 50 миллионов фунтов. Именно эта сумма упоминалась в 2025-м, когда стороны объявили о расставании.