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Red Bull Racing выплатила Хорнеру 33,5 млн фунтов стерлингов

Red Bull Racing выплатила Кристиану Хорнеру 33,494 млн фунтов за досрочное расторжение контракта, а общая сумма выплат по отчётности превысила 50 млн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.10.2026, 10:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

Финансовая отчётность команды раскрыла сумму, которую Кристиан Хорнер получил за досрочное расторжение контракта в 2025-м.

Согласно документам, представленным в Регистрационную палату, Red Bull Racing выплатила Кристиану Хорнеру 33,494 миллиона фунтов после решения освободить его от должностей руководителя и исполнительного директора команды. При этом в указанную сумму не вошли выплаты за досрочное увольнение из Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies, где Хорнер также был директором.

Таким образом, общий объём выплат превысил 50 миллионов фунтов. Именно эта сумма упоминалась в 2025-м, когда стороны объявили о расставании.

Источник

Кристиан Хорнер (151)Red Bull Racing (1067)

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