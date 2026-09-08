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Red Bull Racing устроила заезды в мадридском метро

Red Bull вывезла болид RB8 на рельсы метро Мадрида: необычный заезд приурочили к возвращению Гран-при Испании в столицу после 45-летнего перерыва.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.09.2026, 12:33·2 мин
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Фото: F1news.ru

Весной в социальных сетях появилась фотография болида Red Bull Racing, размещённого на рельсах мадридского метро. Позже выяснилось, что кадр был сделан во время съёмок необычного проекта, посвящённого возвращению Гран При Испании в Мадрид после 45-летнего перерыва.

Для поездки по закрытой сети мадридского метро в Red Bull подготовили RB8. Именно на этой машине команда завоевала оба чемпионских титула в 2012 году. Инженеры Red Bull совместно с испанской командой Andtonic разработали специальные металлические колёса массой 29,8 кг каждое. Они примерно вдвое тяжелее стандартных колёс автомобиля Формулы 1. Работы проходили в мастерских Канильехас.

За рулём RB8 находился бывший гонщик Формулы 1 Патрик Фрайзахер. Болид проехал по закрытой линии метро, проследовав, в частности, мимо станции «Эстадио Метрополитано», а также депо «Саседаль» и «Чамартин».

Патрик Фризахер: «Это был невероятный опыт. Мне уже посчастливилось многое попробовать вместе с нашей командой, но управлять машиной Формулы 1 на железнодорожных путях было сюрреалистично. Здорово, что теперь в моём резюме появилась ещё и работа машинистом метро».

Новый автодром Мадринг, который в этот уик-энд впервые примет этап Формулы 1, связан с метро отдельной станцией на территории комплекса. Показательный заезд провели в рамках партнёрства Red Bull и автодрома при содействии метрополитена Мадрида.

Источник

Патрик Фризахер (1)Red Bull Racing (1034)

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