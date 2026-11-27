Стюарды Гран При Катара оштрафовали Red Bull Racing за создание опасной ситуации на пит-лейн с участием Айзека Хаджара во время первой сессии свободных заездов.

Изучив видеозапись инцидента и выслушав представителя команды, стюарды установили, что во время остановки Хаджара на пит-лейн новый механик установил вентилятор для охлаждения тормозов левого заднего колеса. Обычно команда не использует такую процедуру.

После этого Хаджару разрешили начать движение, хотя механик ещё не успел убрать вентилятор. В результате болид тронулся с места, когда устройство оставалось установленным, а нога механика коснулась левого заднего колеса. Это могло привести к травме.

Представитель Red Bull признал, что инцидент произошёл из-за ошибки команды.

Red Bull Racing оштрафована на 30 тысяч евро. Из этой суммы 20 тысяч – отложенный штраф: её взыщут, если в 12-месячный период команда допустит подобное нарушение повторно.