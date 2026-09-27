REC: Финал на Moscow Raceway состоится в новом формате

Сезон российской марафонской серии Russian Endurance Challenge (REC) приближается к развязке. 3 октября подмосковный автодром Moscow Raceway примет заключительный, пятый этап чемпионата, который пройдет по новым для участников правилам.

Гонка получила название «500 верст MRW». В отличие от прежних 4-часовых заездов, экипажам предстоит преодолеть установленную дистанцию в 533,4 километра, или 136 кругов. Победителем станет тот, кто первым пересечет финишную черту.

Главными претендентами на абсолютный титул остаются действующие чемпионы серии — первый российский пилот IndyCar и ветеран WEC Михаил Алешин и его напарник Денис Ременяко. Экипаж команды Capital RT выступает на Mercedes-AMG GT3 под неизменным стартовым номером 13 и лидирует в общем зачете, набрав 352 балла.

Финальный марафон станет для гонщиков серьезной проверкой: новый регламент частично обнуляет привычные тактические наработки.

Тактический вызов для фаворитов

Смена формата заставит инженерные штабы пересмотреть подход к основным параметрам гонки — темпу пилотов, износу шин и расходу топлива. Фиксированная дистанция в 500 верст вынудит команды действовать более агрессивно, превратив марафон в продолжительный спринт.

Класс GT Pro

Фото: F1news.ru

Экипаж Алешина и Ременяко имеет хорошие шансы защитить чемпионский титул, однако борьба в старшем классе не обещает быть простой. На четвертом этапе в августе одно из колес Mercedes получило прокол уже в первые минуты гонки, из-за чего команда финишировала второй в классе и уступила победу в абсолютном зачете соперникам из YADRO Motorsport — Сергею Столярову и Ивану Чубарову.

Алешин обладает большим опытом и умеет бережно расходовать ресурс автомобиля. При этом Столяров и Чубаров уже показали, что готовы использовать любую ошибку лидеров.

Вероятно, судьба «золота» определится на заключительном отрезке. Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT эффективен на длинной дистанции, но экипаж YADRO Motorsport будет оказывать давление с первых кругов. Кроме того, появилась информация о повреждениях автомобиля экипажа №13 на этапе РСКГ в Грозном. Поэтому пока неизвестно, на какой машине Capital RT выйдет на старт финала.

Класс CN Pro

Фото: F1news.ru

В зачете спортпрототипов, где выступают самые быстрые машины, напряжение достигло предела. Навязать борьбу тяжелым кузовным автомобилям в абсолютном зачете постараются экипажи «Про Моторспорт» — №9, Георгий Ефросинин и Игорь Мухин — и TeamGaris — №29, Константин Захаревский, Станислав Сидорук и Константин Терещенко.

Спортпрототипы обычно расходуют меньше топлива и резины. При фиксированной дистанции в 136 кругов это позволяет сэкономить целый пит-стоп. Однако 533 километра станут серьезным испытанием для надежности всех узлов и агрегатов. Любая техническая проблема или задержка в боксах может сразу лишить претендентов шансов на подиум.

Классы GT, GT Light и Туринг

В «младших» зачетах ожидается наиболее плотная борьба. На финальный этап заявлено рекордное количество экипажей — их будет 44, что на два больше, чем в прошлом году. Постоянные круговые сражения создадут дополнительные сложности для лидеров абсолютного зачета.

Для таких пилотов, как Михаил Алешин, решающим фактором станет умение чисто и без ошибок проходить плотный пелотон младших классов, сохраняя темп и избегая контактов. Успех будет зависеть и от того, насколько точно команды смогут рассчитать время пит-стопов и дозаправок на фиксированной дистанции при постоянно меняющейся плотности гоночного потока.

Новый формат обещает сохранить интригу до самого финиша. Станет ли опыт Михаила Алешина и слаженная работа Capital RT более эффективным оружием в борьбе с соперниками, которые намерены применит новую тактику, болельщики узнают уже 3 октября на трибунах Moscow Raceway. Актуальные списки участников и подробное расписание сессий опубликованы на официальном сайте серии. Старт гонки в 14:30.