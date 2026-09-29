REC: Экипаж Алёшина и Ременяко перешёл на Ligier JS P3X

На заключительный этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) заявлены 45 экипажей — это рекордное количество участников. Среди них шесть спортпрототипов.

Экипаж Best Trip by CapitalRT, в который входят Михаил Алёшин и Денис Ременяко, сменит Mercedes-AMG GT3 на Ligier JS P3X. Речь идёт о лимитированном гоночном прототипе, который Ligier Automotive выпустила к десятилетию класса LMP3.

Новая машина создана на базе Ligier JS P320, однако её аэродинамика была существенно переработана. Инженеры установили новый передний сплиттер, доработали колёсные арки, а также изменили капот и заднюю часть кузова.

По замыслу Ligier, юбилейная модель сочетает решения трёх поколений прототипов LMP3, а её дизайн напоминает современные гиперкары.

Фото: F1news.ru

Михаил Алёшин и Денис Ременяко перейдут на другой автомобиль и в другой класс в наиболее важный момент сезона. При этом гонщики продолжат выступать под привычным номером 13, который ранее использовали на Mercedes-AMG GT3. Это решение отдельно одобрила судейская коллегия.

Перед финальной гонкой Алёшин и Ременяко по-прежнему претендуют на победу в абсолютном зачёте REC. Основными соперниками Best Trip by CapitalRT остаются Роман Смоляков и Евгений Магидович из Sportcar Racing Team.

Перед решающим заездом расклад выглядит следующим образом: в случае победы экипажа №5 Алёшину и Ременяко потребуется финишировать как минимум вторыми, чтобы сохранить лидерство в общем зачёте. Если же они займут место ниже второго, победа Sportcar Racing Team позволит экипажу №5 выйти на первое место.

Финальная гонка сезона пройдёт на трассе Moscow Raceway 3 октября в 14:30. Автодром будет открыт для зрителей с 11:30.