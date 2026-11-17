Похоже, Volkswagen готовит особенно мощный хот-хэтч на базе ID. Polo. В тизере, опубликованном в социальных сетях, немецкая компания показала пару изображений автомобиля под чехлом, который лишь слегка приоткрывает его особенности.

По передней части и световой подписи можно понять, что перед нами ID. Polo. Однако по агрессивности автомобиль заметно превосходит ID. Polo GTI: на снимках хорошо видны массивные колесные арки и крупное заднее антикрыло.

“Our trainees, designers and engineers cooked up something really spicy – served this Friday!” — говорится в подписи к публикации. Хэштеги #GTI и #GTI50 дополнительно указывают на характер проекта.

Обозначение ‘GTI50’ связано с 50-летием эмблемы VW GTI, поэтому участие стажеров бренда в праздничном проекте выглядит логичным. Автомобиль, который покажут в пятницу, явно демонстрирует избыточные для серийной модели черты концепт-кара, однако его связь с дорожными автомобилями сохранится. Уже известно, что Volkswagen работает над ID. Polo GTI Clubsport, и новый проект может стать его предварительным представлением.

Для такой модели наверняка найдется место в линейке. Стандартный ID. Polo GTI обладает сравнительно спокойными характеристиками: электромотор развивает 228bhp и 290Nm, а разгон до 62mph занимает 6.8 секунд. Это на 0.4sec медленнее, чем у Alpine A290, и на 1.3sec уступает Peugeot E-208 GTI.

Фото: autoexpress

Внешне автомобиль также выглядит довольно сдержанно, как и положено модели GTI. Тем, кому захочется больше выразительности, будущий GTI Clubsport предложит более эффектный дизайн, но без чрезмерной радикальности.

Впервые обозначение Clubsport будет использовано не для Golf GTI. Эта эмблема впервые появилась на Mk7 Clubsport и Clubsport S, а затем вернулась на Golf 8.