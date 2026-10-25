RBPT не планирует поставлять двигатели другим командам

На этой неделе, обсуждая возможные сценарии развития ситуации в Aston Martin F1, предположили, что в случае отказа команды от сотрудничества с Honda новым поставщиком силовых установок может стать Red Bull Powertrains (RBPT).

Однако голландское онлайн-издание GPBLog сегодня со ссылкой на собственные источники сообщило, что Red Bull пока не намерена расширять моторостроительное производство. Поэтому в ближайшей перспективе двигатели DM01 под брендом Red Bull Ford продолжат поставляться только командам Red Bull Racing и Racing Bulls.

После двух побед Макса Ферстаппена в Малайзии и Сингапуре стало очевидно, что в Милтон-Кинсе создают качественные, надёжные и эффективные силовые установки. На этом фоне можно ожидать дальнейшего роста интереса к продукции RBPT.

При этом в Милтон-Кинсе считают необходимым полностью сосредоточиться на решении задач, стоящих перед двумя командами Red Bull. Расширение производства потребует дополнительных людских, финансовых и технических ресурсов. Вместе с тем работа с несколькими клиентскими командами обычно позволяет получать больше полезной информации и сохранять высокие темпы модернизации.

До конца 2030 года силовые установки командам чемпионата мира будут поставлять RBPT, Mercedes, Ferrari, Audi и Honda. Все эти производители имеют обязательства перед Формулой 1 и FIA, закреплённые соответствующими договорённостями.

С 2031 года к ним планирует присоединиться Cadillac. К этому времени регламент на двигатели вновь изменится, а в чемпионат должны вернуться моторы V8, конструкция которых будет проще по сравнению с нынешними силовыми установками.

Не исключено, что к этому моменту Red Bull пересмотрит свою позицию и будет готова сотрудничать с клиентскими командами.