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В России будут выпущены восемь новых автомобилей на отечественных заводах, сообщает РБК.

Холдинг «Автодом» объявил о планах предложить российским клиентам до восьми моделей под собственным брендом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова генерального директора и совладельца дилерской компании Андрея Ольховского.
РедакцияР
Редакция
27.05.2024, 12:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Холдинг «Автодом» объявил о планах предложить российским клиентам до восьми моделей под собственным брендом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова генерального директора и совладельца дилерской компании Андрея Ольховского.

По словам топ-менеджера, компания нацелилась на запуск одного бренда, но планирует скорректировать стратегию в зависимости от показателей продаж, производственной мощности и активности партнеров.

Андрей Ольховский отметил, что завод уже возобновил работу: началось производство автомобилей в тестовом режиме. Следующим этапом будет прохождение технической экспертизы и сертификации «конечного продукта».

Кроме того, к концу 2024 года планируется формирование дилерской сети компании "Автодом", заключение контрактов с партнерами и создание точек продаж в соответствии с брендовыми стандартами.

Фото: Carsweek.ru

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