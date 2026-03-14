Расселл: «Я полностью контролировал ситуацию»

Джордж Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае. Несмотря на активные попытки гонщиков Ferrari навязать борьбу, команда Mercedes оставалась вне досягаемости для соперников по ходу всей дистанции.

После гонки Джордж Расселл прокомментировал своё выступление, отметив интересную борьбу, развернувшуюся особенно в заключительной фазе, когда он сражался с Шарлем Леклером. По словам победителя, именно тактический подход и грамотные обгоны стали ключевыми моментами спринта. Расселл добавил, что спринтерские заезды не всегда получаются зрелищными, но на этот раз борьба на трассе прошла на высоком уровне.

Пилот Mercedes отметил, что был полностью сосредоточен и контролировал гонку. Он также подчеркнул, насколько серьезно на стратегию повлияли погодные условия: сильный ветер стал дополнительным испытанием. Джордж обратил внимание на особенности первого поворота китайского автодрома — избыточная агрессия могла негативно сказаться на состоянии шин, особенно передней левой.

В ходе заезда Расселлу пришлось сдерживать темп, особенно во время борьбы с Льюисом Хэмилтоном, который уверенно начал и смог удивить Джорджа на первых кругах. Расселл отметил опыт напарника, добавив, что у пилота с 20-летней карьерой в Формуле 1 всегда есть чему поучиться.

По мнению Джорджа, в квалификациях Ferrari пока уступает Mercedes, однако гоночный темп итальянской команды вполне сопоставим. Расселл уверен, что перед предстоящим воскресным Гран При команде важно анализировать прошедший спринт и искать дополнительные возможности для улучшения скорости.