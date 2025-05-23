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Расселл: Пока что я не чувствую себя комфортно за рулем.

Джордж Расселл оценил свои шансы после тренировок в Монако: "Есть за что бороться". Пилот Mercedes готов к вызову на квалификации и гонке, несмотря на пятничные трудности на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2025, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл закончил пятничные тренировки в Монако на необычно 12-й позиции, однако гонщик не унывает и верит в свои силы, полагая, что у него ещё есть шанс улучшить результат.

Расселл выразил своё мнение относительно квалификации в Монако, подчеркнув, что это всегда сложное испытание из-за тесной трассы, на которой 20 болидов Формулы 1 с трудом находят место. Даже при идеальной стратегии команды, разрывы между машинами составляют менее 2,5 секунды.

Пилот Юки Цунода назвал это состояние «райским трафиком», отметив, что именно такая обстановка сложилась на трассе в этот день. Несмотря на не самые высокие показатели, Расселл подчеркнул, что главное начнётся в субботу, в день квалификации. Он также добавил, что в этом сезоне в гонке понадобится два обязательных пит-стопа, что обещает быть увлекательным.

Гонщик отметил, что некоторые команды уже протестировали жёсткие шины, что немного удивило его, поскольку они выбрали другую стратегию. По его словам, пока он не чувствует себя комфортно за рулём, и тренировки в эту пятницу были одними из самых медленных. Тем не менее, год назад команда также не блеснула на практике, однако в день квалификации смогла попасть в топ-5.

Расселл подчеркнул, что у команды есть все шансы на борьбу за лучшие места, и он с нетерпением ждёт завтрашнего дня и квалификации. Даже если завтра результаты не улучшатся, в воскресенье будет ещё один шанс показать себя на хорошей стороне, учитывая, что у коллектива в этом сезоне есть быстрый автомобиль. В целом, команда не утрачивает надежду на успех.

Источник

Джордж Расселл (99)Mercedes (309)

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