Расселл заявил: «Я ещё не выигрывал поул с таким преимуществом»

Джордж Расселл стал победителем квалификации в Баку и впервые после австрийского этапа завоевал поул. Отрыв гонщика Mercedes от ближайших преследователей, Шарля Леклера и Оскара Пиастри, превысил восемь десятых секунды. Расселл отметил, что это преимущество стало крупнейшим в его карьере.

Лидер личного зачёта Кими Антонелли разбил машину в первой части квалификации. В итоговом протоколе сессии он занял 16-е место.

Джордж Расселл (1-й): «Прошло немало времени с моего прошлого поула, так что ощущения просто отличные. Вероятно, это самое большое преимущество за мою карьеру, с которым я выиграл поул, включая Формулу 2 и Формулу 3.

Мой круг получился великолепным – машина быстра весь уик-энд, и когда на подобной трассе у тебя получается очень точно проходить повороты, то ты испытываешь потрясающие эмоции.

Я чувствую себя уверенно, но и Макс Ферстаппен очень быстр в этот уик-энд. Я не знаю, что произошло с ним в конце, но, возможно, из-за жёлтых флагов он упустил свой шанс. Было бы интересно посмотреть на его результат, но мой круг получился идеальным. Я оказался позади Айзека Хаджара и воспользовался слип-стримом за ним. Вероятно, за счёт этого я отыграл ещё одну или две десятых.

Думаю, у нас хорошие шансы побороться за победу, но это Баку, и случиться может всё, что угодно. Шарль, вероятно, попробует обогнать меня внутри первого поворота, но чтобы ни произошло, я уверен, что мы сможем побороться за победу».

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