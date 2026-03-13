Расселл стал победителем квалификации к спринту

В Шанхае стартовал второй этап сезона Формулы 1, который проходит при ясной и сухой погоде. Температура воздуха составила +17°C, а асфальт прогрелся до +29°C. Команды продолжают адаптацию к новым техническим регламентам, а уик-энд в Китае усложняется проведением субботнего спринта.
Пилоты получили только одну утреннюю тренировку. Лучшее время в ней, как и ожидалось после успешного выступления в Мельбурне, показал Джордж Расселл. Вскоре состоялась квалификация к спринту, результаты которой позволили увидеть расстановку сил на быстром круге при базовых настройках болидов — без традиционных трёх часов свободных заездов.
Компания Pirelli предоставила на уик-энд три типа шин: Hard (C2), Medium (C3) и Soft (C4). Все они относятся к средней линейке составов производителя.
Фото: F1news.ru
Первая сессия квалификации проходила на Medium, как предписано правилами. Уже в первой попытке Джордж Расселл установил планку — 1:33.030, опередив ближайших преследователей на семь десятых секунды.
Во второй попытке соперники приблизились, и Льюис Хэмилтон уступил лидеру всего одну десятую. Расселл не выезжал на трассу, сохранив лидерство. Фелипе Бортолето и Оливер Берман допускали ошибки в последнем повороте и выезжали в гравий, но смогли продолжить борьбу. Серхио Перес не выехал из боксов из-за проблем с топливной системой.
В следующий раунд квалификации не удалось пройти Карлосу Сайнсу, Александру Элбону, Фернандо Алонсо, Лэнсу Строллу, Валттери Боттасу и Серхио Пересу.
Во второй сессии пилоты вновь использовали Medium. Шарль Леклер вышел вперед с результатом 1:32.602, но Расселл быстро ответил быстрым кругом — 1:32.241. Во второй попытке разрывы между гонщиками сократились, однако Расселл сохранил лидерство, несмотря на то что не улучшил время.
Оливер Берман вновь рисковал в последнем повороте, подняв облако пыли. Макс Ферстаппен выехал в гравий после того, как ему помешал Пьер Гасли, но смог вернуться на трассу.
Фото: F1news.ru
В финал квалификации не пробились Нико Хюлкенберг, Эстебан Окон, Лиам Лоусон, Фелипе Бортолето, Арвид Линдблад и Франко Колапинто.
В решающей сессии все участники выбрали самые мягкие шины Soft и ограничились одной быстрой попыткой. Уже на втором круге эффективность покрышек заметно снижалась. Расселл сразу вышел в лидеры, показав время 1:31.520, и этот результат остался недосягаемым для конкурентов.
Джордж Расселл впервые в своей карьере выиграл квалификацию к спринту. Завтра он стартует с поула, а рядом с ним на первом ряду окажется напарник Кими Антонелли, уступивший почти три десятых. Второй ряд разделят Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, третий займут Оскар Пиастри и Шарль Леклер.
Итоговая таблица квалификации к спринту:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|1:33.030
|1:32.241
|1:31.520
|2. К.Антонелли
|Mercedes
|1:33.455
|1:32.291
|1:31.809
|3. Л.Норрис
|McLaren
|1:33.783
|1:33.086
|1:32.141
|4. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:33.148
|1:33.042
|1:32.161
|5. О.Пиастри
|McLaren
|1:33.813
|1:33.038
|1:32.224
|6. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:33.194
|1:32.602
|1:32.528
|7. П.Гасли
|Alpine
|1:33.970
|1:33.405
|1:32.888
|8. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:34.170
|1:33.564
|1:33.254
|9. О.Берман
|Haas
|1:34.280
|1:33.501
|1:33.409
|10. А.Хаджар
|Red Bull
|1:34.447
|1:33.620
|1:33.723
|11. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:33.997
|1:33.635
|12. Э.Окон
|Haas
|1:34.087
|1:33.639
|13. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:34.110
|1:33.714
|14. Г.Бортолето
|Audi
|1:34.291
|1:33.774
|15. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:34.495
|1:34.048
|16. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:34.592
|1:34.327
|17. К.Сайнс
|Williams
|1:34.761
|18. А.Элбон
|Williams
|1:35.305
|19. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:35.581
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:36.151
|21. В.Боттас
|Cadillac
|1:37.378
|22. С.Перес
|Cadillac
|–