Главная Новости Расселл стал победителем квалификации к спринту
Новости

Расселл стал победителем квалификации к спринту

Джордж Расселл выиграл квалификацию к спринту Формулы 1 в Шанхае, опередив Кими Антонелли и Ландо Норриса. Полные результаты и подробности этапа.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.03.2026, 11:41·4 мин
single
Фото: F1news.ru

В Шанхае стартовал второй этап сезона Формулы 1, который проходит при ясной и сухой погоде. Температура воздуха составила +17°C, а асфальт прогрелся до +29°C. Команды продолжают адаптацию к новым техническим регламентам, а уик-энд в Китае усложняется проведением субботнего спринта.

Пилоты получили только одну утреннюю тренировку. Лучшее время в ней, как и ожидалось после успешного выступления в Мельбурне, показал Джордж Расселл. Вскоре состоялась квалификация к спринту, результаты которой позволили увидеть расстановку сил на быстром круге при базовых настройках болидов — без традиционных трёх часов свободных заездов.

Компания Pirelli предоставила на уик-энд три типа шин: Hard (C2), Medium (C3) и Soft (C4). Все они относятся к средней линейке составов производителя.


Фото: F1news.ru

Первая сессия квалификации проходила на Medium, как предписано правилами. Уже в первой попытке Джордж Расселл установил планку — 1:33.030, опередив ближайших преследователей на семь десятых секунды.

Во второй попытке соперники приблизились, и Льюис Хэмилтон уступил лидеру всего одну десятую. Расселл не выезжал на трассу, сохранив лидерство. Фелипе Бортолето и Оливер Берман допускали ошибки в последнем повороте и выезжали в гравий, но смогли продолжить борьбу. Серхио Перес не выехал из боксов из-за проблем с топливной системой.

В следующий раунд квалификации не удалось пройти Карлосу Сайнсу, Александру Элбону, Фернандо Алонсо, Лэнсу Строллу, Валттери Боттасу и Серхио Пересу.

Во второй сессии пилоты вновь использовали Medium. Шарль Леклер вышел вперед с результатом 1:32.602, но Расселл быстро ответил быстрым кругом — 1:32.241. Во второй попытке разрывы между гонщиками сократились, однако Расселл сохранил лидерство, несмотря на то что не улучшил время.

Оливер Берман вновь рисковал в последнем повороте, подняв облако пыли. Макс Ферстаппен выехал в гравий после того, как ему помешал Пьер Гасли, но смог вернуться на трассу.


Фото: F1news.ru

В финал квалификации не пробились Нико Хюлкенберг, Эстебан Окон, Лиам Лоусон, Фелипе Бортолето, Арвид Линдблад и Франко Колапинто.

В решающей сессии все участники выбрали самые мягкие шины Soft и ограничились одной быстрой попыткой. Уже на втором круге эффективность покрышек заметно снижалась. Расселл сразу вышел в лидеры, показав время 1:31.520, и этот результат остался недосягаемым для конкурентов.

Джордж Расселл впервые в своей карьере выиграл квалификацию к спринту. Завтра он стартует с поула, а рядом с ним на первом ряду окажется напарник Кими Антонелли, уступивший почти три десятых. Второй ряд разделят Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, третий займут Оскар Пиастри и Шарль Леклер.

Итоговая таблица квалификации к спринту:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
1. Д.РасселлMercedes1:33.0301:32.2411:31.520
2. К.АнтонеллиMercedes1:33.4551:32.2911:31.809
3. Л.НоррисMcLaren1:33.7831:33.0861:32.141
4. Л.ХэмилтонFerrari1:33.1481:33.0421:32.161
5. О.ПиастриMcLaren1:33.8131:33.0381:32.224
6. Ш.ЛеклерFerrari1:33.1941:32.6021:32.528
7. П.ГаслиAlpine1:33.9701:33.4051:32.888
8. М.ФерстаппенRed Bull1:34.1701:33.5641:33.254
9. О.БерманHaas1:34.2801:33.5011:33.409
10. А.ХаджарRed Bull1:34.4471:33.6201:33.723
11. Н.ХюлкенбергAudi1:33.9971:33.635
12. Э.ОконHaas1:34.0871:33.639
13. Л.ЛоусонRacing Bulls1:34.1101:33.714
14. Г.БортолетоAudi1:34.2911:33.774
15. А.ЛиндбладRacing Bulls1:34.4951:34.048
16. Ф.КолапинтоAlpine1:34.5921:34.327
17. К.СайнсWilliams1:34.761
18. А.ЭлбонWilliams1:35.305
19. Ф.АлонсоAston Martin1:35.581
20. Л.СтроллAston Martin1:36.151
21. В.БоттасCadillac1:37.378
22. С.ПересCadillac

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация