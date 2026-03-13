Расселл стал победителем квалификации к спринту

В Шанхае стартовал второй этап сезона Формулы 1, который проходит при ясной и сухой погоде. Температура воздуха составила +17°C, а асфальт прогрелся до +29°C. Команды продолжают адаптацию к новым техническим регламентам, а уик-энд в Китае усложняется проведением субботнего спринта.

Пилоты получили только одну утреннюю тренировку. Лучшее время в ней, как и ожидалось после успешного выступления в Мельбурне, показал Джордж Расселл. Вскоре состоялась квалификация к спринту, результаты которой позволили увидеть расстановку сил на быстром круге при базовых настройках болидов — без традиционных трёх часов свободных заездов.

Компания Pirelli предоставила на уик-энд три типа шин: Hard (C2), Medium (C3) и Soft (C4). Все они относятся к средней линейке составов производителя.



Фото: F1news.ru

Первая сессия квалификации проходила на Medium, как предписано правилами. Уже в первой попытке Джордж Расселл установил планку — 1:33.030, опередив ближайших преследователей на семь десятых секунды.

Во второй попытке соперники приблизились, и Льюис Хэмилтон уступил лидеру всего одну десятую. Расселл не выезжал на трассу, сохранив лидерство. Фелипе Бортолето и Оливер Берман допускали ошибки в последнем повороте и выезжали в гравий, но смогли продолжить борьбу. Серхио Перес не выехал из боксов из-за проблем с топливной системой.

В следующий раунд квалификации не удалось пройти Карлосу Сайнсу, Александру Элбону, Фернандо Алонсо, Лэнсу Строллу, Валттери Боттасу и Серхио Пересу.

Во второй сессии пилоты вновь использовали Medium. Шарль Леклер вышел вперед с результатом 1:32.602, но Расселл быстро ответил быстрым кругом — 1:32.241. Во второй попытке разрывы между гонщиками сократились, однако Расселл сохранил лидерство, несмотря на то что не улучшил время.

Оливер Берман вновь рисковал в последнем повороте, подняв облако пыли. Макс Ферстаппен выехал в гравий после того, как ему помешал Пьер Гасли, но смог вернуться на трассу.



Фото: F1news.ru

В финал квалификации не пробились Нико Хюлкенберг, Эстебан Окон, Лиам Лоусон, Фелипе Бортолето, Арвид Линдблад и Франко Колапинто.

В решающей сессии все участники выбрали самые мягкие шины Soft и ограничились одной быстрой попыткой. Уже на втором круге эффективность покрышек заметно снижалась. Расселл сразу вышел в лидеры, показав время 1:31.520, и этот результат остался недосягаемым для конкурентов.

Джордж Расселл впервые в своей карьере выиграл квалификацию к спринту. Завтра он стартует с поула, а рядом с ним на первом ряду окажется напарник Кими Антонелли, уступивший почти три десятых. Второй ряд разделят Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, третий займут Оскар Пиастри и Шарль Леклер.

Итоговая таблица квалификации к спринту: