Расселл о психологическом состоянии: «Все эти бесконечные проблемы давят на психику»

Джордж Расселл, вероятно, был готов к тому, что в этом году чемпионом мира станет Кими Антонелли. Однако после того, как его молодой напарник завоевал титул в Мехико, британский пилот Mercedes отказался общаться с прессой, настолько тяжело он переживал произошедшее.

Позже в Сан-Паулу журналист телеканала Sky Sport назвал сезон для Джорджа «изматывающим» и сказал, что тот провёл год в сплошных разочарованиях. Расселл печально согласился с этой оценкой, хотя и старался улыбаться.

Джордж Расселл: «Сезон действительно очень изматывающий, и дело тут, полагаю, в том, что все эти бесконечные проблемы давят на твою психику. Тебе постоянно приходится прилагать усилия, чтобы снова собраться, но потом опять происходят какие-то вещи, на которые ты не можешь повлиять.

Ты приезжаешь на следующую гонку, и оказывается, что твоя скорость не на том уровне, на каком хочется – в общем, в психологическом плане всё это очень утомительно.

Понимаете, к каждому уик-энду я готовился, веря в то, что мы сможем бороться за победу, и хотя я очень люблю гонки, но этот сезон однозначно и во всех смыслах складывался не так, как надо.

Я не говорю, что мне хочется, чтобы он закончился уже сегодня, потому что всегда сражаюсь до конца, но повторюсь: в моей карьере ещё не было сезона, когда бы приходилось переживать так много ударов судьбы.

В какой-то момент ты задумываешься, как найти силы, чтобы снова собраться? Ведь буквально в каждый второй уик-энд что-то происходило, и этому не было конца. Это очень тяжело, но я продолжаю верить в себя. Всё-таки в прошлом у меня было больше хороших сезонов, чем плохих, причём хороших было намного больше.

Полагаю, в мире вообще нет спортсменов, в жизни которых были только удачные годы – нам всем приходится справляться с проблемами, ведь бывают сезоны, которые приходится называть провальными – и этот год как раз такой.

Вечером в воскресенье я был жутко расстроен, прежде всего из-за того, что упустил шанс показать хороший результат по причине, на которую никак не мог повлиять, и принять это было очень трудно. То, что происходило в этом году, было по-настоящему жестоко…»