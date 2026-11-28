Джордж Расселл во второй раз стал лучшим в квалификации в Катаре. Сегодня британец завоевал поул, опередив Кими Антонелли на 0,128 секунды. Таким образом, болиды Mercedes начнут завтрашнюю гонку с первой линии стартового поля.

Джордж Расселл (1-й): «На этой трассе всегда невероятно интересно пилотировать, ведь здесь очень высокие скорости, но и наша машина в этот уик-энд работает прекрасно. Мы были быстрыми с самого первого круга тренировок, но во всех сессиях я отставал от Кими, понимаете? Так было на всех трёх тренировках.

Но уже в первой части квалификации я почувствовал уверенность за рулём и очень рад, что после довольно долгого перерыва вновь завоевал поул.

По-моему, после того, как в Малайзии мы представили комплекс технических обновлений, это первая по-настоящему скоростная трасса – полагаю, сегодняшний результат говорит о высоком уровне прижимной силы, которую наша машина создаёт при прохождении поворотов.

Мы просто стараемся подбирать максимально эффективные настройки, и вообще я считаю, что мы постепенно улучшаем машину начиная со средней стадии сезона. Но мы всегда неплохо выступали на этой трассе, она мне нравится, и я считаю её одной из лучших в календаре, поэтому завтра постараемся развить успех».

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