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Расселл признал: «В этом году напарник выступает лучше меня»

Джордж Расселл признал превосходство Кими Антонелли в чемпионате и заявил, что будет бороться за победы в каждой гонке, рассчитывая на удачу в борьбе за титул
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.09.2026, 19:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе Джордж Расселл уступил Кими Антонелли, который одержал очередную победу. При этом британец предпочитает не думать о положении в чемпионате и двигаться от одной гонки к другой.

Джордж Расселл: «Я в порядке, чувствую себя хорошо, из каждого уик-энда стараюсь извлекаю позитивные моменты. Мне очень хотелось выиграть гонку в Монце, хотелось бы продолжить борьбу с Кими, в чемпионате, но сейчас он выступает просто невероятно – нужно отдать ему должное.

По сравнению с началом сезона я добился прогресса и хочу продолжать этот путь, чтобы вновь вступить с ним в борьбу. Именно такой у меня сейчас настрой.

Я не строю иллюзий. Реальность такова, что мой напарник в этом году выступает лучше меня. Мне немного не повезло, но он заслуживает лидерства и на данный момент занимает то место, которое ему по праву принадлежит.

Со своей стороны я просто провожу гонку за гонкой и буду стараться выиграть как можно больше. Я реально оцениваю ситуацию. Чтобы выиграть титул в этом сезоне, мне понадобится удача».

Источник

Джордж Расселл (317)Mercedes (872)

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