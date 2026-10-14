Расселл рассказал, когда ему снова заменят двигатель

Джордж Расселл начал гонку в Сингапуре с 19-й позиции, поскольку получил штраф за замену силовой установки. Однако в текущем сезоне это наказание для пилота Mercedes, вероятно, будет не последним. Ранее гонщик уже сообщал, что ему предстоит ещё одна замена, а после сингапурского уик-энда назвал этап, где она может состояться.

Джордж Расселл: «Скорее всего, это произойдёт уже ближе к концу сезона. Возможно, на этапе в Лас-Вегасе, но в какой-то момент нам всё равно придётся провести замену.

Теперь мы сами можем выбирать, когда менять компоненты силовой установки и получать за штраф. Поэтому постараемся выбрать трассу, на которой проще обгонять».