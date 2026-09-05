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Расселл рассказал, что Пьер обыграл его в шахматы перед квалификацией

Джордж Расселл стал вторым в квалификации Гран При Италии, уступив Пьеру Гасли 0,060 секунды, и признался, что расстроен из-за упущенного поула.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2026, 18:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл занял второе место в квалификации Гран При Италии. Гонщик Mercedes уступил обладателю поула Пьеру Гасли 0,060 секунды. Расселл поздравил пилота Alpine с успехом, однако признался, что разочарован отсутствием поула.

Кими Антонелли показал седьмой результат, но из-за замены элементов силовой установки формально потеряет 30 позиций на старте.

Джордж Расселл (2-й): «Во-первых, мои поздравления Пьеру с невероятным выступлением. Примерно за 15 минут до начала квалификации мы с ним закончили играть в шахматы, и он меня переиграл. Я тогда ещё подумал: «Ну ладно, я опережу тебя в квалификации». И вот мы здесь, и он вновь впереди меня!

Я разочарован, что не завоевал поул. Начало круга получилось неудачным с Максом Ферстаппеном. Я практически всё выжал на быстром круге, но Пьер и Alpine были очень быстры, начиная с первой части квалификации. Я рад, что им удалось показать хороший результат».

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Источник

Джордж Расселл (315)Андреа Кими Антонелли (292)Mercedes (863)

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