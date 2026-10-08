Расселл объяснил, почему вернулся к прежней конфигурации W17

Ранее сообщалось, что на Гран При Сингапура гонщики Mercedes будут выступать на разных версиях машины.

Кими Антонелли сохранит новое днище и аэродинамический обвес, представленные на Сепанге. Джордж Расселл, в свою очередь, вернётся к прежней конфигурации W17, на которой выступал в Баку. Это позволит команде напрямую сопоставить характеристики двух вариантов машины.

В четверг в Сингапуре Джордж Расселл отметил, что не считает проблемой отказ от технических новинок на один уик-энд. По его словам, из-за штрафа за замену силовой установки и старта с последних позиций он всё равно не сможет бороться за победу.

«На самом деле именно я поднял этот вопрос ещё до воскресной гонки [в Малайзии], но когда произошла поломка, то решение стало очевидным, хотя до гонки мнения в команде разделялись примерно поровну, – рассказал Джордж Расселл. – Я уже тогда больше склонялся к тому, чтобы провести сравнение, а после моего схода сомнений вообще не осталось.

Нет никаких признаков того, что обновление не работает. Мы знаем, что машина, на которой я выступал в Баку, была такой же, как в Будапеште и Зандфорте. При этом в Баку я выиграл поул с преимуществом в восемь десятых секунды, а в Будапеште уступил четыре десятых.

Такая разница возможна даже при условии, что машина остаётся неизменной у нас и у соперников. Разница может достигать в районе одной секунды, поэтому мы вполне уверены, что дело именно в специфике трассы в Малайзии.

Если посмотреть на темп Red Bull, то они явно выступили лучше, чем демонстрировали по ходу сезона, причём по сравнению со всеми остальными командами. Если сравнить наш темп с McLaren и Ferrari, то разница была не такой большой и не сильно отличалась от обычной.

Штраф за замену двигателя в этот уик-энд дал хорошую возможность вернуться к прошлой конфигурации машины. Именно с такой конфигурацией я выиграл гонку в Баку».