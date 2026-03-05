Расселл: В Red Bull "скрывали свою настоящую скорость" на тестах

В Мельбурне в четверг пилот команды Mercedes Джордж Расселл прокомментировал итоги предсезонных тестов, отметив, что их команда не предпринимала попыток скрыть истинные темпы болида.

Джордж Расселл подчеркнул, что на протяжении двух недель тестовых заездов в Mercedes строго придерживались заранее разработанной программы: не изменяли ни расход топлива, ни мощностные установки двигателя. По его словам, команда шла по плану, не корректируя подход, несмотря на внутренние или внешние оценки скорости машины.

При этом пилот обратил внимание на поведение соперников из Red Bull. Расселл высказал мнение, что во время вторых тестов болиды Red Bull выглядели "подозрительно медленными". Если на первых заездах Mercedes проигрывал по скорости, то ко второму этапу, по наблюдениям Расселла, Red Bull уступал около семи десятых секунды от своего, по его мнению, настоящего темпа. При этом сам Mercedes и Ferrari прибавили примерно по две десятых секунды благодаря проведённым улучшениям.

Расселл отметил, что ему сложно объяснить, каким образом Red Bull мог потерять семь десятых за столь короткий промежуток времени. Он предположил, что на предстоящем Гран-при в Мельбурне болиды Red Bull, скорее всего, вновь покажут высокий уровень скорости, что, по словам гонщика, вызывает у всех дополнительный интерес к предстоящей борьбе на трассе.