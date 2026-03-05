Главная Новости Mercedes Расселл: В Red Bull "скрывали свою настоящую скорость" на тестах
Новости

Расселл: В Red Bull "скрывали свою настоящую скорость" на тестах

Джордж Расселл рассказал о тестах Mercedes и выразил удивление медленным результатам Red Bull перед этапом Формулы-1 в Мельбурне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.03.2026, 07:42·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В Мельбурне в четверг пилот команды Mercedes Джордж Расселл прокомментировал итоги предсезонных тестов, отметив, что их команда не предпринимала попыток скрыть истинные темпы болида.

Джордж Расселл подчеркнул, что на протяжении двух недель тестовых заездов в Mercedes строго придерживались заранее разработанной программы: не изменяли ни расход топлива, ни мощностные установки двигателя. По его словам, команда шла по плану, не корректируя подход, несмотря на внутренние или внешние оценки скорости машины.

При этом пилот обратил внимание на поведение соперников из Red Bull. Расселл высказал мнение, что во время вторых тестов болиды Red Bull выглядели "подозрительно медленными". Если на первых заездах Mercedes проигрывал по скорости, то ко второму этапу, по наблюдениям Расселла, Red Bull уступал около семи десятых секунды от своего, по его мнению, настоящего темпа. При этом сам Mercedes и Ferrari прибавили примерно по две десятых секунды благодаря проведённым улучшениям.

Расселл отметил, что ему сложно объяснить, каким образом Red Bull мог потерять семь десятых за столь короткий промежуток времени. Он предположил, что на предстоящем Гран-при в Мельбурне болиды Red Bull, скорее всего, вновь покажут высокий уровень скорости, что, по словам гонщика, вызывает у всех дополнительный интерес к предстоящей борьбе на трассе.

Источник

Джордж Расселл (215)Mercedes (588)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация