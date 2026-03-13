Расселл: «Машина функционирует просто прекрасно!»

В Шанхае завершилась квалификация к спринту, по итогам которой Джордж Расселл завоевал первую в своей карьере поул-позицию для субботней короткой гонки.

Пилот команды Mercedes отметил, что тепло приветствует китайских болельщиков, чья поддержка ощущается особенно ярко. Расселл подчеркнул, что остался доволен работой машины. По его словам, после этапа в Мельбурне команда знала, что располагает отличной техникой, а двигатель показал хорошие результаты.

Гонщик также выразил интерес к сравнению нынешних результатов на круге с прошлогодними, поскольку считает, что сейчас машина демонстрирует гораздо большую скорость по сравнению с этапом в Мельбурне. Расселл добавил, что атмосфера на автодроме впечатляет его: на трибунах много болельщиков в фирменных кепках Mercedes, и это производит приятное впечатление.

Говоря о предстоящем спринте, Расселл заявил, что команда уделила особое внимание работе над стартом W17 после первого этапа сезона, чтобы улучшить разгон с места. Он выразил уверенность, что найден ряд решений, которые должны помочь в этом аспекте.

Пилот напомнил, что первые круги гонки в Мельбурне прошли менее организованно, чем хотелось бы команде, и отметил, что итоги субботней гонки в Шанхае станут известны уже утром следующего дня.