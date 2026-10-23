«Этот сезон стал испытанием для моего характера», — заявил Расселл.

В четверг в Остине Джордж Расселл рассказал о непростом сезоне и работе с новинками, которые на первых этапах не оправдали ожиданий.

Джордж Расселл: «Этот сезон стал настоящим испытанием для меня, для моего характера. Переживая эти сложности, я многое узнал о себе, ведь прежде по ходу карьеры я никогда не оказывался в подобной ситуации. Я использую этот опыт в будущем. Думаю, он поможет мне в следующие 10–15 лет моей карьеры.

Для команды последние два этапа получились интересными. В Малайзию мы привезли масштабное обновление, оно не оправдало наших надежд, но в двух следующих гонках мы собрали большой объём информации о работе новинок, и сейчас понимаем, что выбрали верный путь. Нам просто нужно больше времени, чтобы найти нужные настройки и реализовать потенциал машины.

Мы надеемся, что сможем вернуть себе лидерство. Сейчас машины Red Bull очень быстры, в McLaren показывали отличную скорость на некоторых этапах, в Ferrari подготовили новинки, так что нам нужно вернуть прежнюю форму».