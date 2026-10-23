Расселл призвал менять асфальт на трассах каждые два года

Перед стартом уик-энда Макс Ферстаппен подверг критике состояние асфальта на трассе СOTA. Из-за особенностей местной геологии покрытие здесь всегда отличалось большим количеством неровностей, а многочисленные ремонты лишь усугубили ситуацию. Это было особенно заметно во время недавней гонки WEC в Остине.

Накануне Ферстаппен заявил, что после этой гонки ему «понадобится новый позвоночник». Джордж Расселл согласился с критикой Макса, однако отметил, что подобная проблема характерна не только для Остина.

Джордж Расселл: «Да, трасса неровная, хотя это тоже часть гонок. Я считаю, что на трассах Формулы 1 нужно менять асфальт каждые пару лет, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Сейчас мы часто выступаем на трассах, где асфальт местами разрушен, что создает немало проблем.

Это у машин Индикар или Формулы 2 большой дорожный просвет, а у нас всего 10 мм в конце прямой – мы едем в сантиметре от земли и свои телом чувствуем любую неровность.

После перехода на 18-дюймовые диски боковой профиль шин стал значительно меньше. Диаметр шины остался прежним, но диаметр диска значительно увеличился, поэтому мы потеряли всю амортизацию. Ситуацию не назовёшь идеальной, но быстро с этим ничего не сделать».