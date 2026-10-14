Стали известны подробности будущей трассы в Руанде

В следующем десятилетии чемпионат мира Формулы 1 вновь проведут на африканском континенте. Этап состоится на трассе Руанда Мотодром, которую ещё предстоит построить к югу от столицы страны Кигали.

Проект разрабатывает архитектурное бюро Германа Тильке. Техническими консультантами стали компании DAR и Wurz Design, принадлежащая бывшему гонщику Формулы 1 и председателю профсоюза гонщиков GPDA Алексу Вурцу.

На презентации Гран При Африки организаторы раскрыли первые подробности будущего автодрома. Гоночное кольцо длиной 6 километров будет включать 17 поворотов и учитывать особенности местного рельефа в районе Бугесеры. Конфигурация трассы предусматривает подъёмы и спуски на двух холмах, расположенных на территории будущего комплекса.

Суммарный перепад высот на одном круге достигнет 197 метров. Это почти вдвое больше показателя трассы в Спа, где он составляет 102 метра. На автодроме появятся быстрые и плавные повороты, а также километровая прямая, за которой расположится шпилька, создающая возможности для обгонов.

Управляющий директор архитектурного бюро Карстен Тильке назвал выбранное место «идеальным». По его словам, холмистый рельеф помог сформировать сложную конфигурацию трассы и обеспечил хорошие условия для обзора с трибун.

«При проектировании трассы всегда приходится учитывать особенности участка, на котором она будет построена, – рассказал на презентации Карстен Тильке. – Нам очень повезло с этим местом – здесь холмистый рельеф и рядом озеро. Благодаря этому трасса получит свой характер – она будет очень быстрой, но с плавными поворотами.

Конфигурацию во многом определяют природный рельеф и красота окружающего ландшафта. Именно поэтому здесь такой большой перепад высот. Трасса будет напоминать американские горки с большим количеством бэнкингов. Уклон на подъёмах и спусках достигает 12–13%».

Алекс Вурц считает, что новая трасса будет интересна не только гонщикам, но и зрителям на трибунах и болельщикам у телевизоров. По его мнению, конфигурация автодрома создаст условия для обгонов. Председатель GPDA также сообщил, что проект уже опробовали на симуляторе несколько действующих гонщиков, включая чемпионов мира.

«Трассу проектировали не под конкретный регламент или гоночную серию, поэтому здесь будут сочетания поворотов, которые отлично подойдут для кузовных серий, мотоциклов, FIA WEC и Формулы 1, – говорит Вурц. – На трассе будут длинные прямые, шпильки и повороты, подходящие для атак.

При проектировании мы уделяем много внимания небольшим изменениям поперечного уклона в тех местах, где из-за износа могут пострадать передние или задние шины. Мы учитываем и то, как температура шин меняется в определённых поворотах. Всё это должно приводить к тому, что гонщик, защищающий позицию, окажется в менее выгодном положении перед следующей длинной прямой.

В проекте сочетаются серьёзные инженерные расчёты и опыт, накопленный за многие годы пилотирования и проектирования трасс. Надеюсь, этот автодром станет настоящей жемчужиной в календаре каждой серии.

С трассой уже ознакомились гонщики, на счету которых в общей сложности более десятка титулов чемпиона мира FIA. Они оценили её конфигурацию и видео кругов с бортовых камер. Думаю, все с большим воодушевлением восприняли этот проект».