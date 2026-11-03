Раскрыты комплектации и оснащение нового российского кроссовера Votour V5: каким он получился

Российская марка Votour представила характеристики и варианты оснащения своего первого кроссовера V5. Продажи автомобиля стартуют в ноябре 2026 года. Сначала модель будет доступна в исполнениях «Комфорт» и «Престиж» с 147-сильным турбомотором и передним приводом, сообщили в пресс-службе бренда.

Votour V5 открывает линейку V-серии, в которую войдут «автомобили для повседневных путешествий». Длина кроссовера составляет 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм. Колёсная база достигает 2720 мм, а дорожный просвет равен 190 мм. Спереди используется независимая подвеска типа «МакФерсон», сзади — «многорычажка». Автомобиль оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками и шинами размерности 235/55 R19.

Силовая установка Votour V5 аналогична агрегату, который устанавливается на Jetour Dashing. В состав комплекта входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм, шестиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод.

До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 11,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч. Средний расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 8 л/100 км. Ёмкость топливного бака — 57 литров.

На старте продаж Votour V5 предложат в комплектациях «Комфорт» и «Престиж». Базовая версия получит круиз-контроль, задние датчики парковки, бесключевой доступ со стороны водителя, вентиляцию и электрические регулировки передних сидений. Также в оснащение войдут передний подлокотник с охлаждаемой нишей, салонный фильтр стандарта CN95 и камера заднего вида.

Стандартное оборудование включает 8-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 12,8 дюйма. Она поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, предусмотрены интеллектуальное голосовое управление, беспроводная зарядка телефона мощностью 50 Вт и напоминание о забытом телефоне. Спинки сидений второго ряда складываются в пропорции 60:40, благодаря чему объём багажника увеличивается с 486 л до 977 л.

Фото: Автоновости Дня

В комплектации «Престиж» список оборудования расширен за счёт электропривода двери багажника, подлокотника для пассажиров второго ряда, передних датчиков парковки, датчика дождя и атмосферной подсветки салона. Также автомобиль получает аудиосистему Sony с 8 динамиками.

В максимальном исполнении V5 оснащается системой кругового обзора 360° и функцией обзора пространства под автомобилем. В расширенный пакет безопасности входят боковые подушки, мониторинг слепых зон, предупреждение при открывании дверей и система предупреждения о столкновении сбоку при движении задним ходом.

Обе комплектации Votour V5 штатно оснащаются пакетом «теплых» опций, рассчитанным на эксплуатацию при низких температурах. В него входят подогревы лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, заднего стекла, рулевого колеса и передних сидений. В версии «Престиж» дополнительно предусмотрен подогрев сидений второго ряда.

В пресс-службе Votour подчеркнули, что кроссовер изначально создавался с учётом российских дорог и климатических условий. Отдельное внимание уделили ресурсу и защите кузова: днище и скрытые полости обрабатываются воском, а на кузов наносятся дополнительные антикоррозийные покрытия, в том числе антигравийная и антишумная защита.

Фото: Автоновости Дня

Производство Votour V5 уже запущено. Кроссовер выпускают по полному циклу на автозаводе холдинга «АГР» в Сестрорецке (Санкт-Петербург). Ранее на этом предприятии для российского рынка производились автомобили Hyundai и Kia. Перед началом сборки завод прошёл масштабную модернизацию, которая проводилась в первой половине 2026 года и охватила все ключевые цеха.

Ранее пресс-служба Votour объяснила смысл названия марки и рассказала о её философии. Концепция бренда связана с путешествиями, а модельный ряд будет рассчитан на разные сценарии поездок.

Автор: Иван Бахарев