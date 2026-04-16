Обнародованы подробности внешнего вида флагманского седана Hongqi Guoya

Hongqi Guoya — новый флагманский седан класса люкс поступит в продажу в России в 2026 году. Известны детали дизайна экстерьера и интерьера.
Редакция
16.04.2026, 17:11·1 мин
Фото: Autostat.ru

Флагманский седан представительского класса Hongqi Guoya выйдет на российский рынок в первой половине 2026 года. Информация о стоимости и комплектациях пока не раскрыта, однако стали известны некоторые детали относительно внешнего вида и внутреннего оформления автомобиля.

По данным пресс-службы китайской марки, Hongqi Guoya предназначен для высшего руководства и представителей деловой элиты, олицетворяя концепцию «тихой роскоши». За создание облика модели отвечал дизайнер Джайлс Тейлор, известный своими работами в сегменте премиальных автомобилей.

Среди особенностей экстерьера новинки — внушительная вертикальная решетка радиатора, состоящая из 16 хромированных ламелей. Церемониальная подсветка подверглась модернизации: красная линия на капоте теперь дополнена поднимающимся и убирающимся хромированным элементом в форме «крыла».

Передние фары выделяются закругленным верхом и прямой нижней линией, а их внутренний декор выполнен в стиле «золотого солнечного цветка». Через центр капота проходит тонкая красная линия, а остекление по периметру украшено хромированной окантовкой. Многоспицевые колесные диски и двухцветная окраска кузова завершают образ флагманской модели.

