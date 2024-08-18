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Основное затруднение при ремонте автомобилей из России и Китая для жителей России

Главной проблемой, с которой сталкиваются владельцы автомобилей в России, является увеличение цен на запчасти и услуги в сфере технического обслуживания.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
18.08.2024, 09:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Главной проблемой, с которой сталкиваются владельцы автомобилей в России, является увеличение цен на запчасти и услуги в сфере технического обслуживания. Об этом заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в интервью для информационного портала «Лента.ру».

«Речь идет о том, что цены на автозапчасти значительно выросли за последние два года. Нет смысла говорить о том, что цены поднялись только на масло, но не затронули другие детали. Это невозможно», — подчеркнул Игорь Моржаретто.

Эксперт отметил, что ситуация с обслуживанием китайских автомобилей совершенно отличается и зависит от срока присутствия конкретной марки на российском рынке.

По мнению Моржаретто, владельцы автомобилей популярных брендов, работающих официально в России почти два десятка лет, не испытывают серьезных трудностей при ремонте и обслуживании, за исключением увеличения цен. Однако ситуация с "параллельными" автомобилями, ввезенными в страну по альтернативным схемам, обстоит иначе, по мнению специалиста.

"Существуют модели, которые были доставлены в Россию параллельно, их популярность может быть разной. Возникают серьезные проблемы с техническим обслуживанием, поставкой запчастей, возникают сложные ситуации с блокировками, которые не распространяются на автомобили, приобретенные в официальных дилерских центрах в России», — пояснил Игорь Моржаретто.

Ранее информационное агентство «Автоновости дня» сообщило, что средняя стоимость технического обслуживания и ремонта автомобилей в России в первом полугодии 2024 года увеличилась на 31,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 9,6 тыс. рублей. Эти данные были опубликованы в начале августа пресс-службой международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

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