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Рашид Аль-Дахери впервые выступит в Формуле-3

Рашид Аль-Дахери дебютирует в Формуле 3 в 2027 году: участник молодёжной программы Mercedes подписал контракт с командой Van Amersfoort Racing.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 11:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Участник молодёжной программы Mercedes Рашид Аль-Дахери в 2027 году начнёт выступать в Формуле 3. Гонщик из Абу-Даби заключил контракт с Van Amersfoort Racing и станет напарником Эвана Дэвида и Энцо Делиньи.

Восемнадцатилетний Рашид Аль-Дахери начал карьеру в «формулах» в 2023 году. В его активе два полных сезона в итальянской Формуле 4, параллельно с которыми он выступал в Формуле 4 ОАЭ. В 2024-м гонщик занял там четвёртое место.

В 2025-м Аль-Дахери дебютировал в европейской Формуле 3 и завершил сезон восьмым. По итогам 2026 года он занял четвёртое место.

Рашид Аль-Дахери: «Я очень горжусь тем, что делаю следующий шаг и перехожу в Формулу 3 вместе с Van Amersfoort Racing. Это важная веха на моём пути, но я знаю, что тяжёлая работа только начинается.

Я горжусь тем, что представляю ОАЭ и весь регион на таком уровне, и с нетерпением жду возможности учиться, совершенствоваться и выкладываться на полную как на трассе, так и за ее пределами.

Каждый шаг нужно заслужить, и сейчас я сосредоточен на максимально качественной подготовке к сезону 2027 года. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и помог получить эту возможность».

Источник

Mercedes (914)

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