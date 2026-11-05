Надёжность Range Rover — ключевой приоритет в планах бренда по развитию электромобилей

Range Rover масштабно вышел на рынок электромобилей, однако это не означает, что прежние проблемы бренда остались в прошлом. Продукцию Land Rover в прошлом преследовала репутация ненадёжной, но управляющий директор Martin Limpert уверен, что ситуация изменилась к лучшему, особенно в случае с новым поколением электрических автомобилей Range Rover.

Говоря о надёжности Range Rover, Limpert отмечает: “I still feel it’s a gap we have to close, but the gap is getting narrower.”

Range Rover выпускает сложные автомобили: многие из них оснащены пневматической подвеской, а все используют высокоэффективные и настраиваемые трансмиссии для езды по бездорожью. Такая конструкция не упрощает задачу производителю. Однако с учётом премиального позиционирования любые сомнения в надёжности могут негативно сказаться на репутации марки.

В исследовании удовлетворённости клиентов Driver Power за 2026 год родительский бренд Range Rover — Land Rover — занял впечатляющее 10-е место из 30 в общем зачёте. При этом в отдельной категории «качество и надёжность» марка оказалась на 23-й позиции.

Limpert ссылается на результаты исследования Initial Quality Study, проведённого американской компанией JD Power. В нём Land Rover поднялся с 21-го места в 2025 году на 10-е место в 2026 году, заняв четвёртую позицию в премиальном сегменте и опередив Mercedes-Benz и BMW. Это исследование учитывает проблемы, с которыми владельцы сталкиваются в течение первых 90 дней эксплуатации. Однако в исследовании Vehicle Dependability Study, оценивающем неисправности за первые три года владения, Land Rover занял 27-е место среди 29 брендов.