Range Rover Electric и Dacia Spring — два полюса мира электромобилей, но я нашёл золотую середину

Два ведущих массовых производителя представили современные полностью электрические автомобили европейской сборки — причем модели находятся на противоположных концах ценового диапазона. Один автомобиль стоит примерно в 10 раз дороже другого. Да, именно так.

Принадлежащая Tata компания Land Rover начала эту гонку 2 сентября, объявив о выпуске долгожданного первого в истории Range Rover Electric. Его цена составляет от £154,070 до £225,240, а стоимость версий с индивидуальной отделкой, вероятно, окажется в диапазоне £250k-£300k. Впечатляет.

Спустя несколько дней принадлежащая Renault компания Dacia представила Spring второго поколения. Производитель обещает, что “will be priced below £18,000 before any potential government subsidies”. Таким образом, базовая версия может стоить около £14k, что на 91 процент дешевле ‘cheapest’ Range Rover EV.

С одной стороны, сравнивать небольшой и простой Dacia с передним приводом, заявленным запасом хода 155 mile и крупным, более роскошным Landy с полным приводом и запасом хода более 300 miles кажется нелепым. Однако эти автомобили относятся к числу самых актуальных электромобилей. Они созданы на одном континенте в течение одной недели и нагляднее любых других недавно представленных европейских автомобилей показывают безумную, но одновременно впечатляющую и почти комичную разницу в ценах между современными моделями.

Разрыв настолько велик, что за стоимость одного электрического Range Rover британской сборки покупатель может приобрести 10 электромобилей Spring словенской сборки, а оставшихся средств хватит на 100-дневный кругосветный круиз. Если электромобиль нужен вам уже сейчас, стоит выбрать модель крупнее и дороже Dacia, но меньше и дешевле Landy. Ниже — список рекомендаций, который поможет сделать выбор.

Сохраняйте открытость к разным вариантам. Записывайтесь на тест-драйвы, которые проводят дилеры. Ищите предложения с беспроцентным финансированием. Помните, что скидки фактически стали обязательным условием: это недавно подтвердил Audi Q4 e-tron, стоимость которого через сервис Auto Express Buy A Car снижалась на £17,000 и более.

До оформления заказа изучите налоговые категории, страховые группы, эксплуатационные расходы и остаточную стоимость автомобилей. Ознакомьтесь с дорожными тестами Auto Express, звездными рейтингами и результатами опросов Driver Power.

После этого автомобильные предпочтения и практические соображения должны помочь составить список марок и моделей, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Если не учитывать пока не проверенные Spring и Range Rover, настоящим оптимальным выбором остается Renault 4, который сейчас можно приобрести со скидкой по цене чуть выше £21,000.

Более обеспеченным покупателям стоит обратить внимание на BMW iX3 венгерской сборки. Этот автомобиль не столь красив и массивен, как электрический Range Rover. Зато он значительно легче, способен проехать большее расстояние между зарядками и стоит от ‘just’ £53,250. Это более чем на £100,000 дешевле электрифицированной флагманской модели Solihull.