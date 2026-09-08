В России запустили производство рамного внедорожника Haval H9

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство рамного семиместного внедорожника Haval H9 с полным приводом. На начальном этапе автомобили собирают на основе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем предприятие намерено поэтапно увеличивать число выполняемых операций и уровень локализации модели. Haval H9 выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно+», сообщает сайт медиацентра GWM.

Флагманский внедорожник Haval H9 в начале 2026 года получил обновления, затронувшие дизайн и технологическое оснащение. Внешность автомобиля стала более практичной: решетка радиатора теперь выполнена в сдержанном сером цвете вместо серебристого, а колесные арки дополнены расширителями из неокрашенного пластика.

За проходимость отвечают рамная конструкция кузова, интеллектуальная система полного привода, понижающая передача и блокировки дифференциалов. Уровень комфорта обеспечивают трехзонный климат-контроль и двойное остекление, улучшающее шумоизоляцию. В зависимости от комплектации передние кресла оснащаются функциями массажа и вентиляции. Сиденья второго и третьего рядов можно трансформировать, увеличивая пространство для багажа.

Основные цифровые изменения связаны с интеграцией сервисов Яндекс Авто и возможностью дистанционного обновления программного обеспечения «по воздуху» (Over the air - OTA). Встроенная мультимедийная система предоставляет доступ к навигации, музыкальным и другим сервисам, а управлять ключевыми функциями можно с помощью голосовых команд.

С учетом российских дорожных и климатических условий Haval H9 получил полный зимний пакет. Кроме того, кузов автомобиля дополнительно обработали антикоррозийным составом.