Ральф Шумахер: «Стролл виноват в проблемах Aston Martin»

Ральф Шумахер выразил мнение, что именно стиль руководства Лоуренса Стролла стал причиной серьёзных трудностей, с которыми столкнулась команда Aston Martin в начале сезона. Об этом бывший пилот Формулы 1 рассказал в подкасте Backstage Boxengasse на немецком Sky Sport.

По словам Шумахера, он изначально не относился к числу ярых сторонников проекта. Он отметил, что Стролл придерживается своего метода управления, практически не взаимодействует с окружающими и редко даёт интервью. При этом, как считает Ральф, достигнутые результаты пока не оправдывают подобное отношение к прессе.

Шумахер подчеркнул, что сложившийся стиль руководства создаёт серьёзные трудности внутри коллектива. По его мнению, Лоуренс Стролл испытывает значительное давление и действует, в основном, в одиночку, принимая самостоятельные решения. Это вызывает вопросы о том, сможет ли он справиться с ожиданиями инвесторов.

На сегодняшний день команда Aston Martin, по мнению Ральфа Шумахера, не демонстрирует прогресса, а лишь топчется на месте. Сезон стартовал для коллектива крайне неудачно. Бывший гонщик выразил надежду, что Стролл сделал правильные выводы, и что и ему, и всей команде, включая Эдриана Ньюи, дадут достаточно времени для работы.

В числе важных задач Шумахер выделил необходимость предотвращения внутренних конфликтов. Он считает, что нынешняя ситуация станет серьёзным испытанием для терпения всего коллектива. К тому же, по его словам, есть высокая вероятность того, что для Фернандо Алонсо этот сезон окажется последним, и вряд ли он будет доволен происходящим. Кроме того, известно, что Лэнс Стролл тяжело переносит неудачи, и в коллективе уже наблюдаются разногласия.

Ральф также отметил, что Эдриан Ньюи испытывает разочарование из-за происходящего и ожидал совсем других результатов. По его оценке, напряжение внутри команды только усиливается.