Рафаэль Камара определился с гоночным номером

В 2027 году Рафаэль Камара проведет дебютный сезон в Формуле 1 в составе Haas. Бразильский гонщик сообщил, что будет выступать под номером 50, и рассказал о причинах такого выбора.

Изначально Рафаэль хотел использовать номер 5, однако он уже занят его соотечественником Габриэлем Бортолето. Недоступным оказался и номер 55, под которым выступает Карлос Сайнс.

Рафаэль Камара: «Я выбрал номер 50, потому что родился 5 мая 2005 года. Я посоветовался с отцом, и он предложил этот вариант. Получилось, что номер связан с датой моего рождения».

Бразилец станет первым гонщиком, который будет выступать под номером 50 после введения системы самостоятельного выбора номеров в 2014 году.