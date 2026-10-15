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Рафаэль Камара определился с гоночным номером

Рафаэль Камара дебютирует в Формуле-1 за Haas в 2027 году и будет выступать под номером 50, выбранным в честь даты рождения бразильского гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 19:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В 2027 году Рафаэль Камара проведет дебютный сезон в Формуле 1 в составе Haas. Бразильский гонщик сообщил, что будет выступать под номером 50, и рассказал о причинах такого выбора.

Изначально Рафаэль хотел использовать номер 5, однако он уже занят его соотечественником Габриэлем Бортолето. Недоступным оказался и номер 55, под которым выступает Карлос Сайнс.

Рафаэль Камара: «Я выбрал номер 50, потому что родился 5 мая 2005 года. Я посоветовался с отцом, и он предложил этот вариант. Получилось, что номер связан с датой моего рождения».

Бразилец станет первым гонщиком, который будет выступать под номером 50 после введения системы самостоятельного выбора номеров в 2014 году.

Источник

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