Рафаэль Камара сообщил о проблемах со зрением

Рафаэль Камара считается одним из самых заметных молодых гонщиков последних лет. В прошлом году он с первой попытки выиграл чемпионат Формулы 3, а в 2026-м за два этапа до завершения сезона возглавляет личный зачёт Формулы 2. В 2027-м Рафаэль дебютирует в Формуле 1 в составе Haas.

Камара регулярно носит очки и открыто рассказывает о проблемах со зрением. В ответах на вопросы болельщиков в социальных сетях Формулы 2 он сообщил о близорукости и астигматизме.

Рафаэль Камара: «У меня близорукость. Я ношу очки с диоптриями -2,75 и -2,50. Кроме того, у меня астигматизм, поэтому источники света кажутся мне слишком яркими.

Я не единственный гонщик Формулы 1, кто носит контактные линзы, но остальные предпочитают это скрывать. Я же ходу по паддоку в очках потому, что не хочу ничего прятать.

Однажды перед гонкой я забыл контактные линзы в номере отеля, поэтому вышел на старт в очках, и визор шлема опустил немного ниже, чтобы никто этого не заметил. В результате из-за очков я упустил поул – мне казалось, что стены находятся прямо передо мной».

Международный спортивный кодекс FIA разрешает использовать очки или контактные линзы для коррекции зрения во время гонок, если в лицензии гонщика есть соответствующая пометка. В настоящее время никто из гонщиков Формулы 1 не выступает в очках. При этом Шарль Леклер периодически появляется в них на публике.

В прошлом очки во время гонок использовали Себастьен Бурдэ, Ральф Шумахер и Жак Вильнёв.