Рафаэль Камара начнет Гран При Катара на три позиции ниже. Стюарды наказали гонщика Haas за блокировку Габриэля Бортолето во второй сессии квалификации.

После рассмотрения обстоятельств инцидента стюарды установили, что Камара медленно двигался по траектории в 16-м повороте на круге возвращения в боксы. В этот момент его настиг Бортолето, потерявший скорость позади Рафаэля.

По итогам расследования стюарды признали, что Камара заблокировал гонщика Audi, и назначили ему стандартный штраф за такое нарушение.