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Рафаэль Камара начнёт выступления в Формуле-1 в составе Haas

Haas подписала многолетний контракт с Рафаэлем Камарой: бразилец дебютирует в Формуле 1 в следующем сезоне и заменит Эстебана Окона в составе команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 17:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Haas сообщила о заключении многолетнего соглашения с Рафаэлем Камарой. В следующем сезоне бразильский гонщик впервые выступит в Формуле 1, заняв место Эстебана Окона.

Джин Хаас, владелец команды, заявил: «С нетерпением жду возможности увидеть достижения Рафаэля в Формуле 1 после его успехов на пути к вершинам в Формуле 3 и Формуле 2. На этом уровне его ждёт совсем другой вызов, но, судя по выступлениям Оливера Бермана, который прошел похожий путь в рамках гоночной Академии Ferrari, эти молодые пилоты хорошо подготовлены и способны сразу принести пользу команде.

Рафаэль впечатлил команду во время тестов за рулём машины прошлых лет по программе TPC, мы с нетерпением ждем возможности развивать это сотрудничество и укреплять наши отношения в следующем году».

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Источник

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