После Гран При Лас-Вегаса стало известно, что Рафаэль Камара выступит за Haas на двух оставшихся этапах сезона. Это решение означает, что бразильский гонщик больше не вернётся в Формулу 2, где он лидирует в личном зачёте, опережая Николу Цолова.

На паддоке катарского автодрома в Лосаиле Камару попросили прокомментировать принятое решение.

Рафаэль Камара: «Разумеется, принять такое решение было непросто. Мы знали, что сезон в Формуле 2 длится долго, и это был год, когда нам удалось отыграться, нарастить преимущество, и мы были готовы сражаться до конца. Поэтому, конечно, было бы интересно продолжить выступать в этой серии и по-боевому провести два заключительных уик-энда.

Но если говорить о задачах на перспективу, о максимально эффективной подготовке к следующему году, то, вероятно, провести две последних гонки в Формуле 1 – более правильное решение.

Немного грустно, что я не смогу бороться за титул в Ф2 в эти два уик-энда, но повторюсь: в определённом отношении участие в гонках Ф1 позволит мне ко всему подготовиться намного лучше».