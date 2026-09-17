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Рафаэль Камара — главный кандидат на место Окона

В Haas якобы решили не продлевать контракт с Эстебаном Оконом на 2027 год: главным кандидатом на замену французу называют бразильца Рафаэле Камару.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.09.2026, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня Эстебан Окон празднует 30-й день рождения, однако новостной фон для французского гонщика Haas складывается не самым благоприятным образом.

По данным издания GPBlog, ссылающегося на собственные источники, в Haas якобы окончательно решили не продлевать сотрудничество с французским пилотом на 2027 год. Команда уже рассмотрела трёх претендентов на его место: Леонардо Форнароли, Рио Хиракаве и Рафаэле Камара.

Главным кандидатом на получение контракта считается Камара. Источники утверждают, что вероятность его перехода в Haas в следующем году составляет 90%. В пользу бразильца говорит не только поддержка Ferrari, чьи силовые установки используются на машинах американской команды, но и интерес бразильских спонсоров, на финансовую помощь которых рассчитывают в Haas.

Точные сроки подписания контракта с Рафаэлем и объявления о соглашении пока неизвестны. Логичным моментом для этого может стать гоночный уик-энд в Сан-Паулу, который запланирован на 6-8 ноября.

Источник

Эстебан Окон (236)Haas F1 Team (405)

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