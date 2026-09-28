Радикально новый Citroën C4 Picasso вновь сделает минивэны модными

Неужели ненасытный интерес рынка к кроссоверам наконец начинает ослабевать? Citroen явно на это рассчитывает и готовит контратаку в виде совершенно нового преемника культового C4 Picasso — вместительного MPV стоимостью £30k, созданного на основе концепта ELO, впервые представленного на Brussels Motor Show в январе этого года.

MPV ознаменует начало новой эры универсальных семейных автомобилей для бренда и разместится рядом с постоянно расширяющейся линейкой кроссоверов Aircross от Citroen. Ожидается, что будущий Picasso — или, что вероятнее, SpaceTourer — получит версии с пятью и семью посадочными местами. В основу модели поставят практичность: просторный салон и множество продуманных решений для хранения вещей.

Генеральный директор Citroen Xavier Chardon ранее в этом году сообщил нам, что он и его команда “working on the future of the MPV”, а концепт ELO является “a good inspiration” для будущей модели. Наше эксклюзивное изображение показывает, как может выглядеть новый автомобиль.

Для запуска инновационного MPV в производство потребуется внести ряд изменений. В частности, придется отказаться от необычной компоновки салона концепта с центральным местом водителя в стиле McLaren F1 и дополнительным креслом с каждой стороны. Вместо этого автомобиль получит традиционную архитектуру передней панели.

В последних моделях Citroen экспериментирует с цветами, материалами и текстурами, поэтому серийный автомобиль, вероятно, получит яркие акценты и оригинальные элементы дизайна. Однако тонкая информационно-развлекательная система ELO, проходящая по всей ширине салона и напоминающая дисплей Panoramic Vision iDrive в BMW iX3, скорее всего, уступит место обычному центральному экрану. Его может дополнить проекционный дисплей, работающий вместе с цифровой приборной панелью. Практически наверняка серийная версия также не получит дополнительный экран, складывающийся с потолка.