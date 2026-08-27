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Racing Bulls проводит в Имоле съёмочный день и тесты по программе TPC

Никола Цолов впервые тестирует машину Формулы-1 в Имоле: 300 километров на VCARB02 могут принести ему суперлицензию и дебют на пятничной тренировке
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2026, 11:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг Racing Bulls начала съёмочный день в Имоле с участием основных гонщиков команды.

Лиам Лоусон и Арвид Линдблад смогут проехать за рулём машины 2026 года не более 200 километров в рамках рекламных съёмок. При этом для команды особенно важно, что пилоты оценят поведение актуальной машины на трассе, которая может принять финальный этап сезона.

Одновременно в Имоле в рамках программы TPC (Testing of a Previous Car, «Тесты машины предыдущих лет выпуска») проходит тестовая сессия с участием Никола Цолова. Болгарский гонщик впервые пилотирует машину Формулы 1 — ему доверили прошлогоднюю VCARB02.

Для Racing Bulls это хорошая возможность оценить, насколько быстро Цолов адаптируется к новым условиям, как выстраивает работу и справляется с машиной, значительно превосходящей по мощности Формулу 2, к которой он привык.

Тесты имеют большое значение и для самого Николы. Если он проедет 300 километров, то получит суперлицензию, которая позволит ему участвовать в пятничных тренировках в рамках гоночных уик-эндов. При успешном выполнении запланированной на сегодня программы Никола Цолов сможет дебютировать в Формуле 1 уже в этом сезоне — в первой сессии свободных заездов.

Источник

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