Рождественские очереди на дорогах: праздничные пробки будут самыми сильными с начала пандемии Covid

В этом году на дорогах Великобритании ожидается самая оживленная рождественская неделя с момента пандемии Covid-19. Об этом говорится в новом отчете, в котором также названы оптимальные и наиболее загруженные дни и часы для поездок в праздничный период.

Согласно прогнозам экспертов из RAC и аналитической компании INRIX, с среды 17 декабря и вплоть до Сочельника, 24 декабря, по стране пройдет до 37,5 миллионов автомобильных поездок. Жители отправятся в разные уголки страны, чтобы встретиться с близкими и друзьями на праздники.

Самым напряженным днем на дорогах станет 24 декабря. Водителям настоятельно рекомендуется избегать поездок с 14:00 до 19:00. Специалисты RAC советуют выезжать до 11:00, чтобы минимизировать риск попасть в пробки. В целом, в утренние часы движение будет менее затрудненным, за исключением понедельника, 22 декабря — в этот день дороги станут свободнее только после 17:00.

Особое внимание аналитики уделяют трассе M25, опоясывающей Лондон. По данным INRIX, в этом районе ожидаются серьезные заторы в сторону по часовой стрелке от развязки J15 (выезд на M4) до J19 (Уотфорд), а также в противоположном направлении — от Кингстона до Ист-Гринстеда. В Манчестере, втором по величине городе Великобритании, также прогнозируются существенные задержки — на кольцевой M60 в сторону по часовой стрелке от развязки J7 (Алтринчем) до J18 (выезд на M62 в сторону Лидса) водителям предстоит потратить в пути более получаса.

Руководитель мобильного сервиса и ремонта автомобилей RAC Ник Маллендер отметил: “The week before Christmas is one of the few times of year when most of the UK hits the road simultaneously, with 2025 looking to be the busiest getaway period since our records began.”

По оценкам экспертов, одной из причин роста трафика в этом декабре станут масштабные инженерные работы, из-за которых поезда не смогут прибывать на станции Liverpool Street и Waterloo в Лондоне.

Маллендер также подчеркнул: “This year motorists tell us the reliability and convenience of the car and the cost compared to catching trains or coaches are the main reasons for driving, rather than using any alternative form of transport. Seasonal issues are also a factor in the decision, like fears about public transport being delayed or cancelled due to bad weather or engineering works.”