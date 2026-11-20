В первый день гоночного уик-энда в Лас-Вегасе на девяти машинах команды заменили элементы силовой установки. Для пяти гонщиков это обернётся потерей позиций на старте гонки.

Оскар Пиастри потеряет 10 позиций из-за установки пятого двигателя внутреннего сгорания. Кими Антонелли отправится на 5 позиций ниже из-за шестого двигателя внутреннего сгорания.

Карлос Сайнс потеряет 10 позиций после установки пятой турбины. Лэнс Стролл также потеряет 10 позиций: на его машине заменили девятый накопитель энергии и восьмой блок управляющей электроники.

Наибольшие потери на данный момент понесёт Оливер Берман — 35 позиций. Гонщику Haas установили пятые по счёту двигатель внутреннего сгорания, турбину, выхлопную систему и мотор-генератор MGU-K.