Генконсул КНР назвал пять ведущих китайских брендов в России

Генеральный консул Китая во Владивостоке У Дэминь назвал пять ключевых китайских автобрендов, представленных в России. В список вошли Haval, Geely, Changan, Jetour и Jaecoo. Дипломат перечислил их в интервью РИА «Новости» накануне ВЭФ, который состоится во Владивостоке 1–4 сентября.

У Дэминь также рассказал о ценах на автомобили китайских марок в России. Средняя стоимость новой машины, по его словам, составляет 3,8 млн рублей. При этом популярные модели обычно продаются за 2 млн–3 млн рублей.

По данным генконсула, за первые семь месяцев 2026 года в России реализовали около 298,8 тыс. новых автомобилей китайских брендов. Их доля на рынке достигла 40,9%.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимального уровня с ноября 2024 года. В июле страна стала крупнейшим покупателем китайских машин.

Кроме того, стало известно, что большая часть новых автомобилей глобальных брендов, проданных в России за семь месяцев, была собрана в Китае. Самая высокая доля китайского производства зафиксирована у Nissan.

Напомним, по итогам июля аналитики назвали Haval, Geely и Changan лидерами продаж среди китайских марок в России. В первую десятку также попали Jetour и Jaecoo.

Одновременно Haval намерен увеличить выпуск автомобилей на предприятии в Тульской области. Завод планирует перейти на трехсменный режим работы, а в 2027 году расширить модельный ряд.

Автор: Андрей Сундуков