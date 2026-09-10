Пять ключевых особенностей новой трассы «Мадринг»

Журналисты The Race пешком изучили круг трассы Мадринг, которая в этот уик-энд впервые принимает Гран При Испании. Они назвали пять наиболее заметных особенностей нового автодрома.

Формально Мадринг относится к городским трассам: она проложена вокруг выставочного комплекса IFEMA, расположенного рядом с главным аэропортом Мадрида. При этом примерно половина круга по своему характеру больше напоминает стационарный автодром.

Одной из главных особенностей стали перепады высот. Так, на отрезке между седьмым и восьмым поворотами трасса поднимается с уклоном 8%.

Бэнкинг La Monumental

Фото: F1news.ru

Главной достопримечательностью Мадринга считается бэнкинг La Monumental. Он привлекал внимание ещё после публикации первых рендеров трассы, а гонщики, команды и Pirelli называли этот участок одним из самых сложных с технической точки зрения. Теперь строительство завершено, и поворот длиной около 550 метров выглядит ещё более впечатляюще.

Высокие трибуны и крупная зона гостеприимства, расположенная внутри поворота, создают атмосферу амфитеатра. Теперь важно выяснить, позволит ли конфигурация La Monumental использовать несколько гоночных траекторий и сделает ли это борьбу более интересной.

Пятый поворот может стать проблемой

Фото: F1news.ru

При этом самым сложным местом круга может оказаться не бэнкинг, а шикана, образованная 5-6-м поворотами. Она находится в конце наиболее скоростного отрезка, который начинается после третьего поворота. На тестах Формулы 3 именно здесь возникали сложности, а оставшиеся на асфальте следы шин показывают, насколько непросто проходить эту комбинацию.

Гонщикам потребуется аккуратно использовать поребрики. Особое внимание придётся уделить выходу из шиканы: расположенный под острым углом барьер формирует узкое место.

Ещё одним быстрым и технически сложным участком станет 17-й поворот. Сначала гонщики проходят скоростной левый изгиб, а затем должны резко затормозить перед правым поворотом.

Очень гладкий асфальт

Фото: F1news.ru

Покрытие Мадринга оказалось очень гладким. Хотя трасса имеет городской характер, серьёзных неровностей, из-за которых командам пришлось бы увеличивать дорожный просвет, практически нет. В отдельных местах FIA нанесла на поребрики специальные линии, помогающие гонщикам соблюдать границы трассы.

Очень большой паддок

Фото: F1news.ru

Необычно выглядит и паддок. Боксы расположены внутри комплекса IFEMA, поэтому между Williams и Racing Bulls образовался разрыв примерно в 150 метров. В этом пространстве разместились зоны для работы пишущей прессы и телевидения. За боксами также находятся отдельные инженерные помещения и площадки для командных грузовиков.

Часть моторхоумов расположена внутри зданий с кондиционированием, тогда как McLaren и Mercedes разместились под открытым небом.

Длинный пит-лейн со сложным выездом

Фото: F1news.ru

Пит-лейн Мадринга также отличается значительной протяжённостью. Расстояние между двумя линиями ограничения скорости составляет 562 метра. Выезд с пит-лейна выглядит достаточно сложным: перед возвращением на трассу в районе третьего поворота машины будут ускоряться в направлении бетонного ограждения. По оценке Pirelli, потери времени на пит-лейне составят около 25 секунд.