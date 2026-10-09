Пузырь раздувается: как китайский автопром “выстрелил себе в ногу”

За стремительным ростом экспорта и статусом крупнейшего автомобильного рынка мира в Китае скрывается масштабная проблема — производители создают избыток машин.

Это усиливает конкуренцию, сокращает прибыль компаний и повышает зависимость отрасли от зарубежных покупателей. В autonews разбирались, почему сложилась такая ситуация.

Машин становится больше, покупателей — меньше

К перепроизводству привели беспрецедентные темпы вывода новых моделей и значительные инвестиции в расширение производственных мощностей.

Всего за несколько месяцев китайские автопроизводители успевают представить десятки и даже сотни новых моделей. Так компании пытаются привлечь покупателей в условиях крайне жесткой конкуренции, формируя бесконечный цикл обновления предложений.

Фото: Carsweek.ru

По словам вице-президента BYD Хэ Чжици, за пять первых месяцев этого года на китайском рынке появилось более 500 новых моделей. Это соответствует 3,5 автомобиля в день.

Даже с использованием современных ИИ-технологий разработка автомобиля занимает несколько лет. Однако из-за постоянного появления новых моделей интерес покупателей к машине, над которой долго работали, может исчезнуть уже через несколько месяцев.

Одновременно китайская автомобильная промышленность столкнулась с недостаточной загрузкой производственных мощностей. В первой половине этого года заводы и фабрики были загружены только на 70,6%.

К проблеме неполной загрузки предприятий, которые продолжают выпускать машины с запасом, добавился еще один фактор — цены.

Чтобы удержаться на рынке и выдержать конкуренцию, автопроизводители вынуждены предлагать значительные скидки.

О накале борьбы говорит и реакция властей Китайской Народной Республики. Они потребовали от производителей прекратить хаотичные ценовые войны, а также подготовили рекомендации по правилам и алгоритму формирования цен.

Фото: Carsweek.ru

Глава бренда Nio Уильям Ли считает, что, несмотря на трудности, автомобильный рынок Китая становится более зрелым. По его мнению, поскольку у большинства семей уже есть автомобиль, дальнейший рост отрасли будет обеспечиваться не появлением новых владельцев, а заменой уже имеющихся машин.

Таким образом, в будущем преимущество получат компании, которые будут делать ставку на качество продукции, а не на ее количество.

При этом вопрос о том, сможет ли конкретный бренд дожить до смены приоритетов, остается открытым.

Падение по всем показателям

Статистика показывает, что отрасль уже длительное время демонстрирует отрицательную динамику. За первые восемь месяцев 2026 года продажи легковых автомобилей в КНР снизились на 20,8%. Наиболее сильное падение зафиксировали в августе — 23,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В денежном выражении прибыльность всей автомобильной отрасли КНР за год уменьшилась на 16%. Общая рентабельность составила всего 3,6%.

Что не удается продать внутри страны, отправляют за рубеж

Ситуацию для китайских автопроизводителей пока смягчает переоцененность европейских брендов и вызванный этим повышенный интерес прагматичных покупателей. За те же восемь месяцев 2026 года китайские компании экспортировали 6,2 млн автомобилей.

Этот показатель превысил результат за весь 2025 год и оказался выше экспортных объемов Японии, которая в 2025 году отправила на зарубежные рынки 5,1 млн машин.

Объединение как способ выжить

Аналитические компании прогнозируют, что в ближайшие несколько лет экспорт легковых автомобилей из Китая продолжит расти.

Китайские автопроизводители используют способность быстро адаптироваться к рыночным изменениям и уже начали объединять бизнесы. Это позволяет им сокращать издержки и сохранять прибыльность на фоне дальнейшего ужесточения условий внутреннего рынка.

Мировая самоизоляция

Быстрое продвижение китайских автомобилей на западные рынки вызвало не только интерес покупателей, но и обеспокоенность конкурирующих брендов. Они пытаются повлиять на законодателей.

В Соединенных Штатах Америки, Англии и странах Евросоюза продвигаются и рассматриваются профильными комитетами жесткие ограничения, которые могут помешать дальнейшему насыщению рынков китайской продукцией.

В частности, Альянс автомобильных инноваций добивается того, чтобы Конгресс США принял решение о полном запрете импорта китайских автомобилей.

Инициативу объясняют потенциальными угрозами государственной безопасности. По мнению авторов предложений, автомобили из Поднебесной могут собирать персональные и конфиденциальные данные, а также использоваться для несанкционированной разведки.

Фото: Carsweek.ru

Альянс рассчитывает, что до 3 января 2027 года закон будет полностью принят. В США также обсуждают возможный запрет на поставки автомобилей компаний, в которых 15 и более процентов акций принадлежат китайским владельцам.

Под действие таких ограничений могут попасть даже крупные и давно работающие на американском рынке бренды, включая Volvo и Mercedes-Benz.

Евросоюз, в свою очередь, разрабатывает ограничения на импорт китайских гибридов, особенно полностью электрических автомобилей. При этом точные условия возможных мер, сроки их введения и сам факт принятия пока неизвестны.

Также вам может быть интересно: Скоро весь мир будет ездить на китайских авто: Владимир Путин высказал свой прогноз на будущее автопрома

Фото: carsweek, zeekr