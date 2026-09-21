Прямые поставки с завода, трехрядный салон и адаптация к российским условиям: объявлены цены на новый семейный кроссовер VGV

Официальный российский дистрибьютор китайского бренда VGV открыл прием заказов на среднеразмерный кроссовер VGV U70Plus. Автомобиль предлагается в версиях Elite и Luxury. Как уточнили в пресс-службе компании, машины будут поставляться под заказ через официальные каналы дистрибьютора.

В компании заявили, что такой способ поставки обеспечивает прозрачное ценообразование, юридическую чистоту сделок, официальное таможенное оформление и полноценную сервисную поддержку.

Фото: Автоновости Дня

Поскольку автомобили заказываются непосредственно с завода, их стоимость остается динамичной. Цена в рублях рассчитывается с учетом актуального курса валют, расходов на логистику и действующих таможенных пошлин.

Стоимость VGV U70Plus в комплектации Elite составляет 109 860 юаней. С учетом логистики, таможенного оформления и других расходов автомобиль по текущему курсу обойдется в России ориентировочно в 2 572 420 рублей.

Версия Luxury, которую дистрибьютор называет более «богатой», доступна по цене 116 930 юаней. Итоговая стоимость с учетом всех расходов составляет 2 712 293 рубля по текущему курсу.

К основным достоинствам VGV U70Plus дистрибьютор относит просторный трехрядный салон, современное оснащение и сбалансированные технические характеристики. В обеих версиях кроссовер комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 146 л. с. и семиступенчатым «роботом».

Фото: Автоновости Дня

По утверждению компании, модель адаптирована к российским условиям эксплуатации. В оснащение входят антикоррозийная обработка, защита днища и картера двигателя, амортизаторы крышки капота, подготовка под фаркоп и русифицированные таблички.

В дальнейшем дистрибьютор объявит стоимость и комплектации более доступной версии кроссовера. В отличие от представленных вариантов, она будет оснащаться шестиступенчатой механической коробкой передач вместо «робота».

Ранее дистрибьютор VGV снизил цены на кроссоверы U70 Pro и U75 Plus в России благодаря прямым скидкам. Обе модели представлены на нашем рынке, в том числе в исполнении с семиместным салоном.

Автор: Иван Бахарев